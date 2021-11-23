美《國會山莊報》報導，針對美國總統拜登是否會角逐2024年總統大選任，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）22日鬆口表示，拜登有意爭取2024年連任。由於拜登已高齡79歲，加上近日支持度下滑，民主黨黨內一直糾結在拜登是否角逐連任，試圖掌握確切消息以提前部署2024年選戰。

莎琪向記者表示「他有這個意圖」，並證實先前報導曾說的，拜登一直跟幕僚表示自己2024年會再度出馬競選。《華盛頓郵報》日前披露，拜登與其最親密的顧問近日一直向政治盟友保證，自己絕對會參選2024年總統大選。

儘管距離2024年還有2年多一點的時間；但《國會山莊報》指出自2021年1月就任以來，與拜登親密的人士就持續表示，拜登會競選連任。事實上，日前「Politico」曾撰文分析，如果拜登拒絕競選第二任，民主黨有哪些人馬可能會浮出競選。

儘管如此，拜登已高齡79歲，加上自州長選舉以來的國內趨勢，都指向其人氣已下滑，不免讓人懷疑他是否會再度競選。如果拜登順利連任，他將以82歲高齡展開第二任任期；此前他已因身為美國最年長的總統，飽受健康是否勝任的批評，假設真的參選，這點必然被共和黨抓住猛打。

此外，當前民眾對美國經濟狀況不滿，特別是物價飛快的上漲，讓拜登的民調數字「穩定」下滑。

《國會山莊報》披露，在2020年的民主黨初選中，拜登視自己為黨內的「過渡總統」，孰料卻一舉打敗川普。隨著川普有意在2024年再度披掛參選，也激起拜登鬥志，試圖角逐連任。