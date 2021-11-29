立法委員高金素梅是否參選2022高雄市長，成為藍營近期討論話題之一，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮認為，高金素梅是否會在明年投入縣市長選舉，還是要看她個人的意願，至於有那些地方會歡迎高金素梅參選，郭正亮直言，「我看不只高雄」。

郭正亮今天(29日)在政論節目《新聞大白話》中表示高金素梅已經擔任6屆立委，做為全國原住民的代表，知名度也非常高，最終還是取決於他的個人選擇。

郭正亮指出，「哪個地方會歡迎她去選縣市長？我看不只高雄市啦」，而且她也有更熟的地方，因為她的選區是全國，而做為原住民的全國代表，她要做的事情，是否能割捨？因為市長和民意代表不一樣，只能說尊重她的選擇。

郭正亮直言，大家對高金素梅的評論，大部分都是真的。高金素梅不管是問政、文宣能力和基層組織能量都很強，她有12個服務處，很多都是配合當地議員，也是原住民，再加上助理團隊和地方上的親民感，整個分數都是很高的，所以才會被總統蔡英文看到，這就是一個累積的過程。

主持人問郭正亮，高金素梅是否會對高雄市長陳其邁有威脅？郭正亮則說，陳其邁是民進黨的強棒，而且他是要連任，相較於換屆的地區，新的候選人就沒陳其邁那麼強。而連任的勢頭會比較強，因為有行政資源，但換人就難說了，但最後還是取決高金素梅的選擇，現在只是大家在討論她。