警方調閱湯女返家路線的監視器畫面，確認湯女確實曾在建國南路附近徘徊，但最終是將車輛停放於建國北路上，透過畫面還原真相。（台中市第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市南區1名32歲湯姓女子日前晚間返家時將汽車停放於住家附近，隔天要開車時卻遍尋不著愛車，警方依其返家路線沿途尋找，並擴大範圍於周邊搜尋，最終協助湯女在高架鐵路的另一側幫她尋回愛車，因湯女對這段記憶完全沒有印象，為消除湯女的困惑，警方全程耐心分析並謹慎處理，不僅讓證據說話，也讓湯女對警方的處理方式大為讚賞。

台中市政府警察局第三分局健康派出所警員張毅偉日前上午9時40分許接獲湯姓女子報案，稱其將自小客車停放於南區建國南路段停車格內，早上要外出時卻發現愛車不見蹤影，警方調閱相關資料，確認車輛最後的確是由湯女所駕駛，研判應是記錯停放位置，為求謹慎，警方載著湯女依其當天返家路線沿途尋找，以客觀角度推斷可能停放的路段，果然就在建國北路上找到湯女的愛車，讓湯女又驚又喜。

然湯女仍對昨日停放該處全無印象，且認為車輛停放歪斜非自己所為，駕駛座位亦遭往前移動，惟車輛外觀及內部均無遭破壞或使用痕跡，湯女現場確認亦無財務損失，只是一直想不透車子怎麼會出現在建國北路。

警方為了消弭湯女的困惑，調閱其當天返家路線的監視器畫面，確認湯女確實曾在建國南路附近徘徊，但最終是將車輛停放於建國北路上，透過畫面還原真相，終於讓湯女釋懷。警方建議，民眾停放車輛後，可隨手將位置拍照記錄，以免急用時找不到而耽誤寶貴時間，同時也呼籲民眾勿將貴重物品放置於車內明顯處，避免引來有心人士的覬覦。