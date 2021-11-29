警方在陳姓農人台南的有機農場查扣偽造外標示和剪貼的標籤。（石秀華攝）

陳姓嫌犯在台南善化區經營有機農場，因蔬菜農藥超標遭停權，竟動歪腦筋偽造標示張貼在蔬菜包裝上。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

警方查扣陳嫌在蔬菜上偽造外標示資料。（石秀華攝）

台南市1名陳姓菜農經營有機農產品配送，去年4月和9月間因蔬菜農藥超標以及使用過期標章遭驗證機構停權2年，陳男為維持和農會商業合作，隱瞞農會，私下剪貼其他有機農標章並偽造外標示，張貼在出產的蔬菜包裝販售給不知情的農會，導致台南2國中學生營養午餐吃下250公斤不明蔬菜，學校發現蔬菜品質不佳及標章破損報警查獲。

台南市地檢署去年底接獲檢舉，指稱在台南善化地區經營有機農場及農產品配送的50歲陳姓菜農疑偽造有機標示，檢方於是交辦保二總隊偵三隊警方組專案小組調查。

警方查出，陳男去年4月和9月間因所配送的有機蔬菜農藥超標以及張貼使用過期期限的標章，因被驗證機構停權2年；陳男唯恐影響和台南農會後續的商業合作，私下剪貼其他有機農商的標章後，再偽造有生產來源出處的外標示，拼湊後張貼在重新分裝的小白菜、油菜和青江菜等不明來源蔬菜上，再出貨給農會，農會在不知情情況下，配送給當地2所國中作為營養午餐。

由於國中營養師發現有機蔬菜品質不佳、蔬菜葉枯黃且標章破損，於是去電詢問該家標示廠商，該廠商表明並未配送至學校，校方進而向檢警檢舉。

保二總隊偵三隊警方今年8月前往陳男位於台南有機農場搜索，查扣偽造外標示單和剪下的標章貼紙，初估2所國中的學生在營養午餐中已陸續吃下由陳男配送的250公斤不明蔬菜；警方訊後依違反商標法、詐欺以及偽造文書罪嫌送辦，另依「有機農業促進法」函送行政單位裁處。