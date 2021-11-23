農委會主委陳吉仲日前接受民進黨Podcast節目訪問表示，「給豬吃萊克多巴胺，好比是人平常吃三餐外，還是會吃一些保健食品」。對此，國民黨文傳會主委凌濤三問陳吉仲，其與民進黨高官們吃不吃保健品萊克多巴胺？」、「如果萊劑真是保健食品，農委會要不要開放台灣豬吃萊劑？」、「農委會要不要補助所有台灣豬吃陳吉仲口中的保健食品──萊劑？」

凌濤認為，既然陳吉仲稱「萊劑就像保健食品」，請陳吉仲、蔡英文總統、行政院長蘇貞昌等民進黨高官，明天應開始「一天一萊劑」，「保健他們的身體」。

凌濤痛批，陳吉仲這樣的比喻根本不倫不類，他提到，如果像陳吉仲所說「萊劑就像保健食品」，為什麼台灣豬農現況下不能使用？陳吉仲於11月18日在受訪時還表示，「國內養豬不用萊劑，是為了做豬肉產品市場區隔」，若萊劑是保健食品，為何能成為市場區隔的「理由」？

凌濤質疑，萊劑被陳吉仲譽為「保健食品」，但民進黨政府卻又不讓軍人、警察、學生吃到萊豬，在政策上形同自相矛盾，陳吉仲昔日曾說「萊豬打死也要擋」，今日卻稱「萊劑如保健品」， 陳吉仲的言論不僅與民進黨政策互相矛盾，更狠狠打臉昔日的自己。

凌濤表示，全球許多醫學研究指出，如果吃太多瘦肉精，會對肝、腎造成影響；尤其13歲以下的小朋友，以及孕婦、心血管疾病患者，最好不要吃到瘦肉精。但自稱家中務農的陳吉仲卻將萊劑形容為「還好的一個添加物」，甚至比喻為「保健食品」，可見陳吉仲為了保全官位，竟將專家學者普遍認為有害人體健康的添加物，扭曲成保健食品，將違心之論講得如此臉不紅、氣不喘，良心都不會過不去嗎？

凌濤批評，陳吉仲聲稱台灣拒絕萊豬，會使台灣在國際貿易的承諾「出爾反爾」，但自家外交部次長卻打臉「萊豬不是台美之間的唯一議題，單一議題不會影響台美多元發展」，蔡英文政府在開放萊豬以前，未與社會溝通，蠻橫開放萊豬，根本是黑箱決策；陳吉仲主委更應該為「萊劑是保健食品」的荒唐言論，向全體關注食安的國人與台灣豬農道歉。