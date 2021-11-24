↑ 大虎頭蜂是地球上最大的虎頭蜂，也是昆蟲界的頂尖獵食者。（動物星球頻道提供）

↑華盛頓大學昆蟲機器人實驗室為追捕大虎頭蜂，祭出實驗室建立的無線電技術。（動物星球頻道提供）

2020年新冠病毒正在全球無情肆虐，美國西北太平洋地區更是禍不單行， 華盛頓洲數以萬計的蜜蜂慘遭不明生物撕成碎片與斬首，一位養蜂人蜂箱裡6萬隻蜜蜂遭到屠殺，蜂后也難以倖免，不僅養蜂人生計受影響，民眾的糧食供應也危在旦夕。究竟是怎麼回事？ 華盛頓州入侵物種委員會展開調查證實是外來物種大虎頭蜂入侵。

大虎頭蜂謀殺案消息成為全美頭條新聞，這些外來客沒有天敵，來無影去無蹤，是昆蟲界的頂級掠食者，牠們捕獵其他蜂群手段極其殘忍，對仰賴蜂群授粉的美國農業更受到影響。華盛頓州小鎮的養蜂人和科學家們，決定聯手守護家園免於這個危險物種入侵。動物星球頻道《大虎頭蜂入侵美國》將帶觀眾跟著科學家一起運用科技直搗大虎頭蜂隱密巢穴，揭開其入侵北美撲朔離奇的過程。

根據科學家推測，源於亞洲的大虎頭蜂是蜂后跟著前往北美的貨運船隻進入大陸；也有陰謀論指出這是外國特務所採取的生物武器策略。但這衝擊食物供應鏈的危險生物出現在北美的唯一原因就是人類。

大虎頭蜂是地球上最大的虎頭蜂，牠強力的螫針足以殺人，人類一旦被大虎頭蜂螫到，就像炙熱的圖釘釘在皮膚上造成劇烈疼痛，牠們強壯的顎能輕易撕下動物身上的皮肉，2013 年大虎頭蜂在大陸華南地區造成42人死亡，存活下來的人一輩子要洗腎和坐輪椅；牠們能殺人和消滅整個蜜蜂群，影響蜜蜂為農作受粉與糧食的生產供應，危機不可小覷。

這是一場生存競賽，目標是要在牠們落地生根開始蔓延、大舉攻擊人類與摧毀蜜蜂前，找到其巢穴並且予以摧毀。消滅大虎頭蜂是一項艱鉅任務，為了追蹤這群神出鬼沒的入侵者，昆蟲學家、養蜂人與公民科學家聯手展開地毯式的搜索，華盛頓州的民眾與農業共提供超過8000個以柳橙汁與米酒混合而成的土製陷阱，用大虎頭蜂喜愛的酸敗味，展開誘捕，不過卻一無所獲。

同時間，華盛頓大學昆蟲機器人實驗室也祭出了實驗室建立的無線電技術，欲將特高頻無線電標籤，固定在活的大虎頭蜂身上，以科學方法追蹤牠返回蜂窩的路線，最後終於一舉擒獲這群恐怖份子。在這場生存戰役中，官民一心誘捕大虎頭蜂，並用科學追蹤器找到其巢穴將之毀滅，過程曲折離奇，《大虎頭蜂入侵美國》將於11月27日星期六晚間7點在動物星球頻道首播。