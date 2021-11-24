基隆市議會今天審查2022年基隆市政府總預算，觀銷處有3筆預算，計畫舉辦海洋觀光季、光雕秀，引發討論，有議員認為活動曇花一現，要求提出詳細說明，有議員則批沒錢改造公園，卻能自籌近千萬元辦活動。審查會主席最終裁示，1330萬元預算保留，提交大會討論。

觀銷處編列3筆預算，其中2筆舉辦海洋觀光季系列活動總計380萬元，另一筆則為新增預算950萬元，計畫舉辦光雕秀，主要分為三大項，包括活動硬體設備和設計、正濱漁港周邊旅遊廊帶舉辦市集、音樂展演，以及建構全市智慧觀光旅遊體驗平台。

市議員張淵翔表示，去年冬天花很多錢舉辦光雕秀，但感覺曇花一現，看不到投資效益；市議員張耿輝說，七堵泰安公園從市長上任至今沒有下文，一場活動卻能自籌950萬元，感到不平衡；市議員張顥瀚則認為，去年光雕秀為在地帶來商機，但智慧觀光旅遊平台說明較空泛，要求詳細報告。

觀銷處長曾姿雯回應，去年光雕秀吸引5萬6000多人前來觀光，相當成功，今年希望繼續延續，而950萬元預算中只有450萬花在光雕秀，另外250萬做廊帶觀光活動、市集場地展演，250萬建構智慧平台，結合海派浪漫GO Shopping觀光平台，不僅讓消費網路化，也會有遊程販售、導覽等功能。

張淵翔認為，處長愈說明愈模糊，3筆預算中有海洋觀光季、老鷹嘉年華、光雕秀、智慧平台，多達5項活動，不知是準備不充分還是考驗預算審查能力，希望送大會詳細說明。最終，主席莊榮欽認為，大家不斷在此預算打轉浪費太多時間，裁示1330萬元預算保留，提交大會討論。