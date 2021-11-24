立法院副院長蔡其昌強調，台中市長人選由黨主席徵召，「如果要我上場，絕對全力以赴」。（盧金足攝）

台中市長參選慣例，從林佳龍到盧秀燕都在選前四天辭立委，民進黨內有人認為蔡其昌若獲徵召應辭副院長，可能讓他陷政治抉擇，另名熱門人選立委何欣純則直言「黨若徵召我，一定全力以赴」，當前蔡其昌黨內對手不只林佳龍，還有「她」。

民進黨通過六都徵召，志在百里侯者，不是表態就有機會參選，口袋名單在民進黨主席蔡英文手中。

「盧秀燕沒有那麼難打，治安差，用口號治國」，民進黨台中市黨部主委李天生說，蔡其昌、何欣純長期深耕地方，不管誰出來有信心藍天變綠地；國民黨台中市黨部對盧秀燕以「像一粒小辣椒，小小一粒就很辣」形容，連任之路倒吃甘蔗。

決戰中台灣，台中是藍綠插旗灘頭堡，民進黨布局市長人選，蔡其昌和何欣純誰出馬？蔡其昌表示，何欣純是我妹妹，她如能變「大尾」再好不過了，大家一起好。

蔡其昌強調，不管是東勢、市區服務處設8年來沒有關過一天，「因為我已經準備8年了」，他尊重黨的機制，何欣純是強棒，立委張廖萬堅、莊競程等人有實力，都可以上場選市長。

「蔡英文總統如果要我留在立法院，我就在立院，如果要我出來選，我已經準備好了」，蔡其昌說，現階段有公投、中二選區補選要全力投入，大家不必挑撥他與何欣純的交情。

民進黨內則傳出蔡其昌若獲徵召，應辭去副院長一職，否則選戰開打那有時間主持立院議程，讓蔡其昌陷入抉擇，但黨內也有人認為，蔡英文2008年擔任黨主席時，蔡其昌擔任她的發言人，蔡英文應會為辭不辭副院長解套。

是否有可能與盧秀燕形成雙姝對決？何欣純說，身為民進黨一分子，「若主席徵召，我責無旁貸」，有責任為台中市全力以赴，為台中市藍圖與城市建設盡心力。