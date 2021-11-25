中國大陸以檢疫為由，禁止我國鳳梨從3月1日後輸入，明年鳳梨產季又將屆，是否有減產計畫？農糧署署長胡忠一表示，目前會從台糖土地來做微調，如台糖土地目前承租給農民種植鳳梨原本有676公頃，預計降至500公頃，目前推測日本可容納我國鳳梨出口量達3萬公噸，因此會先從品種、產季調整開始。

據農委會統計，截至去年為止，我國種植鳳梨面積達1萬1746.42公頃，集中在屏東縣、台南市等縣市；雖然受到中國禁止輸入鳳梨影響，前10月出口至中國大陸鳳梨量從去年同期的4萬1246公噸減至今年的4119公噸，但日本市場則隨之開啟，從去年同期的2171公噸、上升至今年的1萬7869公噸。

胡忠一表示，如與日本友人聯繫時，日本友人頻頻要其輸出台灣鳳梨，但因我國鳳梨主要種植金鑽鳳梨、產期集中在3月至6月，因此產量減少，因此目前評估可能會調整至一整年都可以外銷的品種外銷至日本。

而我國釋迦、蓮霧近期也因檢疫問題，遭中國大陸禁止輸入，胡忠一說，目前祭出種種措施，希望把鳳梨釋迦維持在每公斤50元以上、蓮霧希望維持在70元至80元以上的價格。

胡忠一說，釋迦與蓮霧則沒有要輔導減產，因為種下去要等3年後才能採收，目前先解決今年的問題，再思考未來的替代作物，希望找到更多外銷的國家。