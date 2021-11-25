受疫情影響許多店家因消費者驟減倒閉，然而有網友發現，這些倒閉的店家最後很多都改開藥局，且越開越多間，讓他好奇為什麼。對此，有內行人指出，開藥局定價多少就賣多少，價差大很好賺，就算打八折還是賺爛了。

一名網友在PTT發文，指出他最近發現藥局有越開越多間的跡象，像是他公司附近的理髮店倒了，現在變成藥局，家裡附近的洗衣店收了，還是改成藥局，就連捷運站附近的餐廳倒掉，之後也是要開藥局，讓他好奇「有沒有藥局越開越多間的八卦？」

對此，網友紛紛留言：「好賺啊」、「沒在殺價的行業」、「台灣人愛吃藥不是唬爛的」、「賺啊，現在還切入輔具市場」、「藥局裡賣的有些藥品，比屈臣氏便宜」、「診所現在都把開藥交給藥局了，需求變多了吧」、「保健這個黑色大餅，有通路的不吃白不吃」、「穩賺不賠啊，而且能賺一輩子」。

更有內行人指出，現在大部分都是全國連鎖大型藥局一間接著一間開，類似星巴克效應，小間的不知倒了多少沒人會去在意，「就日本藥妝店的概念」、「沒在殺價的行業」、「真的好賺，保養食品賣高價，成本才多少?」、「價差大很好賺」、「定價多少就賣多少，根本賺爆，假好心幫打九、八折還是賺爛」。