為促使全民參與監督，透過民力協助，鼓勵市民及公司內部員工勇於檢舉水汙染違規，桃園市自2016年通過「桃園市檢舉違反水汙染防治法案件獎勵辦法」，已發出404萬4910元檢舉獎勵金。

環保局表示，自2017年至今年10月底止共有37件檢舉成案，其中有許多勇敢的環保從業人員與員工，一起揪出不肖廠商的水汙染行為，其中1間公司經環保局查獲排放有害重金屬，經告發裁處649萬4400元罰鍰，檢舉獎勵金更高達129萬8880元，是桃園市第1件突破百萬的水汙染檢舉獎勵金案例。

桃園南崁溪曾經屢傳汙染挨批，經過28位稽查員鍥而不捨追查，才抓到汙染兇手「大樹林屠宰場」的代操業者，環保局呼籲民眾一起檢舉水汙染，保護家鄉環境，市府坦言，從成案僅37件來看，有不少檢舉者都不在乎檢舉獎金，都採取打匿名電話檢舉，只要求市府趕緊改善環境，讓他們相當感動。

環保局長呂理德提醒，檢舉人需出具真實姓名及真實聯絡方式，透過書面、電話、傳真、電子郵件、網路等方式提出事證，檢附精確的違規對象名稱、地址或可確認位置的描述、違規時間或時段、違規的照片等證據，成案裁罰並繳交罰款達10萬元以上經審核通過者，檢舉者就能領取獎勵金。

環保局補充獎勵金額度類別，為鼓勵現職員工檢舉自家公司，獎勵金採計罰鍰金額50％為上限；放流水超標限值5倍以上、繞流、稀釋、處理設施與設備功能不足、未維持正常操作、注入地下水體或排放於土壤等情節重大且嚴重汙染水體，獎勵金採計罰鍰20％為上限；違規行為非屬上列情節的一般性違規，獎勵金採計罰鍰10％為上限；除獎勵辦法規定外，針對屬情節特殊或重大環境公害事件，每案最高獎勵金為400萬元