新北市警察局少年隊一改以往上課方式宣導「反毒、反暴力、反飆車」的觀念，近期舉辦「歡樂馬術體驗營」活動，帶著青少年近距離與馬匹互動，讓青年了解馬匹微妙情緒變化與人類互動情感特性。（新北市警察局少年隊提供）

少年隊以往給人嚴肅、矯正青年的印象，新北市警察局少年隊一改以往上課方式宣導「反毒、反暴力、反飆車」的觀念，近期舉辦「歡樂馬術體驗營」活動，帶著青少年近距離與馬匹互動，讓青年了解馬匹微妙情緒變化與人類互動情感特性，盼藉此宣導夥伴關係、尊重他人的重要性。

警察局表示，這次活動是希望多元化宣導，讓青年能用不同角度思考，因此決定用馬術體驗營作為特別活動，從各校遴選出幾位學生代表參加，而這次活動也是許多青年的初體驗，親自餵馬匹吃紅蘿蔔、幫馬刷背等親密接觸，也讓學生直呼有趣。

新北少年隊長林柏宏表示，動物跟人類相同，每天有不同的狀況與情緒，以馬為例子，馬會帶給你不一樣的感覺，就像父母與青少年互動關係，並無法以青少年的現有短暫行為來斷定孩子未來的成就，需要透過每天不斷的溝通了解，才能達到良好的親子關係，進而引導孩子循序步入正軌。

林柏宏說，希望此次馬術體驗活動，讓青少年更了解自己，懂得珍惜自己、尊重他人，同時讓參與青少年感受正面情感的表達，建立正向關係連結及正確價值觀，對於各項誘惑，能勇於拒絕及不參與不當活動。

林柏宏補充，若民眾錯過這次活動覺得可惜，可以到新北市政府警察局少年警察隊IG（https：／／www.instagram.com／ntpd_juvenile／ ），回答問題、按讚並標記2位朋友，粉專將在12月1日公布答案，前10名答對者(依時間順序)，少年隊也將贈送「汽車造型10件工具套裝組」禮品。

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