四大公投投票日逼近，藍綠兩黨皆總動員，國民黨副祕書長、台北市議員羅智強除發起夜宿凱道49天活動，更在「全台大夜宿」，力拚公投。羅智強今(26日)凌晨1時許在臉書透露，有老友認為他這次真的設下了「羅智強防線」，不只戶外宣講，同時寫書兼回覆留言，堪稱政壇的鐵人三項，而他則說，鞭策自己不斷行動的力量，就是一口「吞不下的氣」。

羅智強在臉書透露，收到一位老友傳訊息，內容寫下「你這次真的設下了『羅智強防線』，政治人物的行動力要達到這個標準，後無來者了，戶外宣講同時寫書兼回覆留言，堪稱政壇的鐵人三項」；對此他則笑著回應，「我這叫『自虐者防線』啦！其實鞭策我不斷行動的力量，就是一口『吞不下的氣』，不信台灣的公道是非就這麼任由執政者扭曲踐踏。」

羅智強更透露，自己就是和他們(執政者)拚了，同時他也附上一張午夜的自拍照，並說午夜時分從帳篷探出身來，自己「打光」自拍，也滿特別的。

此篇貼文截至8時30分已有超過7千人按讚，有網友在該篇貼文留言表示，「能堅持到底展現無比毅力的人一定會成功」、「五體投地的佩服你」、「強哥加油真正的戰鬥藍」、「期待您的精神能喚醒更多人對公平正義的認知」。