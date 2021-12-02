自詡「FBI帥哥」的網紅鄧佳華，原本在知名直播主連千毅旗下，領2次薪水後卻脫口不幹了，改行當Uber Eats外送員，被前老闆狠酸。想不到今（2日）半夜連千毅開直播，鄧佳華又回來當小幫手，對此鄧佳華本人親自說明兩人目前的關係。

2日整點一到，連千毅就在臉書開直播，表示：「鄧佳華正在表演阿魯巴」，果不其然，鄧佳華出現在鏡頭前，與日文女神「長瀨昆妮」一起熱舞，表演完後站在連千毅的旁邊，看起來和樂融融，讓許多網友看得霧煞煞，因為當初鄧佳華執意離職時，有說過不滿被當丑角且公司限制他交友，上月21日更發文直指連千毅的公司是舒適圈，一定要離開，並透露找到新工作，氣得連千毅開直播怒嗆，揚言要告鄧佳華毀約、索討2千萬違約金，並且無限期封殺他，兩人徹底鬧翻。

不過，有眼尖網友發現，這段直播似乎是回放的，且開播當下，鄧佳華也在自己的臉書開直播閒聊，時間明顯沒有搭上，有好奇的網友決定問個清楚，連到鄧佳華的臉書留言：「你還會繼續外送嗎？還是維持繼續在連千毅那邊？」鄧佳華回：「跟他沒有交集了喲」，網友繼續追問：「昨天晚上不是去直播？」鄧佳華則解釋：「那是重播的喲」。