「不畏戰、不懼戰、接受挑戰！」國民黨台中市黨部主委林敏霖兩度請辭，獲得黨主席朱立倫慰留，林敏霖27日受訪證實接受慰留。林敏霖說，他提出辭呈是因為民進黨鋪天蓋地抹黑顏家，他覺得立委補選一定更嚴重，非地方黨部有能力因應與承擔，兩度提出辭呈請主席選更有能力者擔任，獲得朱主席慰留，將義無反顧勇於承擔接下來兩場戰役。

原台中縣紅派大老林敏霖，在中二選區罷免陳柏惟後提出辭呈，引起外界諸多揣測，並拒絕外界的採訪。國民黨台中市黨部今天舉行127年黨慶活動，由主委林敏霖主持，他受訪時證實自己被慰留，一切都是為了四大公投及中二選區的立委補選。

林敏霖說，台中市中二選區進行陳柏惟罷免案時，民進黨傾全黨之力對顏家造謠抹黑；罷免雖成功，但接下來是中二選區立委補選選戰將更為激烈。

國民黨前主席江啟臣今天就勉勵林敏霖，說他對12／18日四大公投是義無反顧，1／9日中二選區立委補選更勇於承擔，因為公投與補選是連動關係，國民黨一定奮戰到底。