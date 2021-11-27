中職台灣大賽連2年上演「獅象大戰」，中信兄弟去年浪費3勝1敗的領先優勢，最終遭到統一獅逆轉，這次總冠軍，兄弟總教練林威助要球員拿出「態度、氣勢、霸氣」3元素，並以挑戰者心態面對衛冕軍。

兄弟8年來7度打進總冠軍賽，但前幾次都與金盃擦身，被球迷戲稱「安心亞」，今年兄弟以上半季冠軍及全年勝率第一之姿進到總冠軍賽。

去年在3勝1敗「聽牌」優勢下遭到逆轉，今年兄弟換成林威助領軍，他認為，短期比賽就是比氣勢跟基本功，「就算贏了3場，或是輸了3場也不代表什麼，總冠軍賽就是要贏4場，希望大家堅持到底。」

林威助也提到，今年台灣大賽，兄弟將以挑戰者的心態來面對獅隊，「助總」賽前也勉勵球員，全力以赴、平常心面對，結果就不用想太多，「主要是氣勢、態度、霸氣拿出來就對了。」

2014至17年林威助以球員身分出席台灣大賽，今年換了身分，但他認為兩者心情並沒有太多差別，「平時該做什麼就去做什麼，不用特別去想太多，這樣反而會綁手綁腳，平心靜氣下來去想策略，對球隊才有幫助。」

至於陣中周思齊、林智勝2名老將在今年台灣大賽的定位，助總表示，會視對方先發投手而定，指定打擊部分主要由他們2人擔綱。