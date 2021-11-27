桃園市69歲熊姓婦女，平常與李姓弟媳不睦，今年9月底因為誰要洗碗發生爭執，熊竟將鹽酸潑在地上，還拿水果刀拉扯弟媳頭髮，又拿刀子往她頭部猛刺5刀。導致弟媳滿頭是血，熊婦弟弟發現後，趕緊將妻子送醫。檢方日前依家暴殺人未遂起訴，目前熊婦還在押。

檢方調查，熊姓婦女平常與弟媳關係不佳，同住就常常因為金錢債務、生活習慣有衝突吵架。9月30日晚間，因為洗碗問題吵架，熊竟來先朝地板潑灑鹽酸，又抓住弟媳頭髮。拿起水果刀往頭部、臉部砍5刀。檢方認為，熊坦承犯案，加上診斷證明等，依殺人未遂提起公訴。