美股周三四大指數皆收黑，其中道瓊再殺逾400點，加上周二暴跌超過600點，兩天道瓊累積跌點突破千點。市場認為，主要受到新變異株Omicron入侵美國及聯準會態度轉趨強硬所影響，知名分析師、財經名嘴Jim Cramer則認為，「透過線型的技術分析可以發現，痛苦才剛開始，股市可能需要經歷一段陣痛期才能迎來月底的反彈。」

綜合外媒報導，美國本土周三出現首例Omicron確診案例，使得美股回吐早盤漲幅，收跌逾400點，高低震盪超過千點。Jim Cramer認為，受到Omicron與聯準會態度轉變的衝擊，近期美股確實陷入震盪，痛苦才剛開始，「股市可能會在短期內遭受痛苦，才能在年底扭轉局面，出現宛如聖誕老人的反彈。」

此外，Jim Cramer透過老牌分析師Larry Williams所發明的技術分析指標威廉指標觀察，「在市場穩定前，我們還會面臨再次下跌的狀況，不過根據圖表與歷史數據，我們正在接近月底的強勁反彈，只是不是現在。」

Jim Cramer補充說道，「從線型上來看，現在還沒有出現觸底的指標，因此我們還需要歷經一段時間的困難，才能迎接和過去一樣的12月強勁上漲。」

顧問公司Alliance首席投資長Chris Zaccarelli則認為，「市場正在努力應對Omicron所帶來的雙重擔憂，包括新變異株會使得施打疫苗更加重要及聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）比預期更佳鷹派。」

紐約人壽投資公司股市策略師Lauren Goodwin表示，「隨著投資者消化不確定性，包括目前對於Omocron的了解並不深，及聯準會所釋出的訊號，出現波動並不奇怪，但經濟面數據仍提醒我們，企業的表現與市場經濟非常強勁。」