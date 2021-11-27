《太陽報》（The Sun）報導，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）27日表示，該國有2名新冠肺炎（COVID-19）確診者，已確認感染Omicron變種病毒，並稱2起病例都與南非旅行「有所聯繫」。

賈維德表示，這2起病例分別出現在諾丁漢（Nottingham）和切姆斯福德（Chelmsford），都與南非旅行「有所聯繫」，2名確診者及其他家庭成員皆正在家中隔離，並會對其他接觸者進行進一步的病毒檢測與追蹤。