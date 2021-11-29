教育部表示明年2月完成高中以下學校冷氣裝設，且吹冷氣的電費由政府補助，但全國教育產業總工會接獲數縣市教師反應，政府補助冷氣電費只補助普通教室，不補助特教班、專科教室，質疑政府做半套。

此外，針對教育部的電費補助僅限學期中5、6、9、10月上課日計88天，若天氣提早於4月變熱或高溫延續到11月，加上7、8月暑期輔導課期間，即教育部不補助期間，台中市政府日前表示將自編3億元水電費，明年要讓國中小學生在其他月份也不必負擔冷氣電費。

全教產去年即公開建議教育部擴大補助吹冷氣的費用，只要氣溫達到28度，或是出現空污或極端氣候，都可以開冷氣，政府也應該補助費用，勿只侷限於5、6、9、10月；如今除樂見台中市率先讓國中小學生各月份均不必負擔冷氣電費外，全教產也希望教育部造福其他縣市國中小學生，也不必負擔冷氣電費，因為不是每個縣市政府都是富爸爸、富媽媽！