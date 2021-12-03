公司徵才不只看求職者的能力，面試時的應對與態度也是錄取與否的關鍵，一名網友表示，自己的求職過程不太順利，原因在於「口才不好」，並透露自己面對面試官提出的問題，都要想一下才能回答，使對方懷疑自己準備不夠，讓他非常困擾，對此網友也持相同意見，認為口才不好超吃虧。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，最近開始找工作，無奈過程很不順利，事後回想才發現，原因都出自於口才不好，面對面試的問題，他都要想一下才能回答，答的也不完整，常常讓對方覺得自己準備不夠。

原PO強調，每次面試他都花很多時間練習，但他本身是個連日常對答都要想一下的人，所以對此感到非常困擾，反觀自己口才好的同儕都已找到不錯的工作，讓他忍不住詢問，口條差是不是真的很吃虧。

不少網友看完文章紛紛持相同意見，「口條好面試吃香合情合理，除非你拿出一讓面試官看到就會佩服的成績」、「口才不好不只面試吃虧，工作也吃虧」、「畢竟面試就是在短時間看臨場反應，保持自信會更讓人有說服力」、「應答不流暢通常會被認為邏輯不好，讓人覺得在學校所學的似乎沒有學以致用，所以的確是很吃虧」。