基隆王姓男子今天傍晚5點左右，酒駕自撞中正高架橋入口處水泥護欄，酒測值達0.54，王男因鎖骨骨折，目前住院觀察、治療，所幸未波及其他路過人車，但因正逢下班時段，導致交通一度阻塞，全案將依公共危險罪嫌偵辦。

據了解，王男今天下午1點在家中飲用一杯40毫升高粱酒，3小時後，從中正區駕車前往仁愛區接妻子返家，未料，在行駛至中正高架橋入口處時，撞上一旁水泥護欄，車頭鈑金嚴重凹陷，引擎室油料外流，所幸未波及他人，但因正逢下班尖峰時段，導致路口大塞車，直到事故車輛移除後，才恢復行車秩序。

警方接獲通報，向王男實施酒測，發現酒測值高達0.54，由於撞擊力道過大，王疑似撞向方向盤，導致鎖骨骨折，目前送往醫院治療，預定明天開刀，全案將依公共危險罪嫌偵辦。

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