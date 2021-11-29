綠委立委何志偉今表示，自己昨晚受某政論節目邀請，討論公投等時事議題，但遭重啟核四公投領銜人黃士修的言語暴力。對此，黃士修也隨即在其臉書還原始末，並要何志偉不要搞年齡歧視。

何志偉今（29日）在臉書發文表示，自己昨晚受TVBS《少康戰情室》邀請討論公投等時事議題，結果竟親身經歷了黃士修的言語暴力；何直言，大家譴責言語暴力，但是當自己成為受害者的時候，感受到的不只是憤怒、遺憾，更深深覺得他被傷害了。

何志偉接著道出事發經過，稱自己昨天是這麼說：「士修你現在大約是34歲，可是核四廠拼拼湊湊，至今已41歲了還沒啟用，你敢用一個比你老的微波爐去熱食物嗎？」沒想到黃立刻回說：「照你的邏輯，你爸媽都6、70歲了，是不是該去死一死？」而且黃還重複了三次。何感嘆，雖然節目製作單位最後可能考量對社會「不良示範」，這一段並沒有播出，但作為當事人，自己心情實在難以平復。希望黃士修的言語暴力到此為止，讓公投回到理性的政策辯論吧！

對於何志偉的指控，黃士修也隨即在臉書發文還原兩人對話，全文如下所示：

週日下午錄少康戰情室。

何志偉：「核四是超過四十歲的電廠……」

我：「核四在1999年動工，才二十二歲。」

何：「超過二十年的微波爐，你敢用嗎？」

我：「你爸媽活到六七十歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何：「你再說一次看看。」

我：「你爸媽活到六七十歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何：「你再說一次看看。」

我：「你爸媽活到六七十歲，你就嫌他們太老該去死嗎？」

何：「我爸已經過世了！胰臟癌！」

我：「所以活到六七十歲就該去死嗎？」

何：「你欠我一個道歉！」

趙少康：「核二核三廠用了快四十年，美國核電廠用到六十年八十年，都還在運轉啊。」

何：「我知道黃先生不會道歉。」

我：「廢話，那你就不要搞年齡歧視。」

黃士修臉書。（圖片摘自黃士修臉書）

黃士修文末稱，「順帶一提，自己爸三十幾歲就過世了，猛爆性肝炎，他還沒能活到何志偉現在的年紀」。