近日接連發生因超商店員提醒民眾配戴口罩而發生遭刺的事件，外界開始關切大夜班等夜間勞工的職業安全問題。勞動部長許銘春29日表示，針對廣大的夜間工作者，勞動部已開始著手規劃「職場夜間工作安全衛生指引」，預計近日即可提出。

立法院社福衛環委員會29日審查「性別工作平等法」、「就業保險法」增訂條文，並邀請勞動部對此報告與備詢。立委蘇巧慧質詢時指出，「危勞職務」僅存在於公務人員的「退休資遣撫卹法」中，針對一般勞工是否有所謂的「危勞職務」？她認為，勞工的職務中確實有比較「危勞」的，但在勞工權益有關的「職業安全衛生法」，卻沒有給予足夠的保障。

蘇巧慧指出，目前全國夜間工作者的人數約有40萬人，必須將夜間工作給予「危勞職務」的保障，要求勞動部要盡速提出「夜間工作指引」，包括如何維護勞工安全、透過安檢管理雇主，甚至比照國外做法，補助勞工定期健康檢查等，由勞動部訂出一個指引給雇主依循。

勞動部職安署表示，預計月底會發布「職場夜間工作安全衛生指引」，訂定夜間工作職場風險評估、預防及應變措施等規定。而許銘春今也回應，勞動部已開始草擬「夜間工作指引」，預計近日即可發布。