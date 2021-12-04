「觸動∞OMO」YS 8周年成果展啟動儀式。（洪靖宜攝）

青年現場玩養職實驗室。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

協助青年職涯發展需求的勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心，舉辦「觸動∞OMO」8周年成果展活動，邀請高屏澎東分署長程泰運與企業代表、青年一同完成啟動儀式。今年中心打破線上線下框架，將職涯服務虛實整合，讓青年不畏疫情，不受地域限制，今年就有超過1萬人次的青年朋友在線上接受服務。

高屏澎東分署青年職涯發展中心(簡稱YS)日舉辦8周年成果展，以「觸動∞OMO」虛實整合的概念，來呈現線上職涯服務的成果。高屏澎東分署長程泰運致詞時指出，這8年來已服務超過33萬人次，雖然今年受到疫情影響，中心將原有實體服務，逐步拓展至線上進行，提供線上職涯諮詢服務，透過視訊進行一對一的晤談，並將青年朋友關心的職涯相關內容線上化，透過臉書等社群平台直播、開設Podcast「誘思沙龍」節目等，今年度有超過1萬人次的青年朋友是在線上接受服務，在疫情的衝擊下，仍透過雲端科技，陪伴青年安然渡過疫情衝擊。

分署長程泰運表示，在疫情影響下，實體與網路的界線越來越模糊，因此YS大膽做出改變，透過虛實整合來延伸原有服務模式，在瞬息萬變的大環境中開拓出不一樣的服務能量，提供兼具多面向的服務，協助青年找到適合自己的職涯發展方向，YS將持續提供講座、職涯諮詢等多元服務。

現場安排青年和心中嚮往的指標性企業，包含台灣微軟、KPMG_安侯建業聯合會計師事務所、Dcard狄卡科技，以及知名的社群平台「BetweenGos職場才女」，以影片及現場連線的方式，引導青年預做正確的職涯準備，華泰電子人資經理也現身說法，鼓勵青年以彈性的應變能力，來適應疫情後工作型態的改變。

成果展中更首度公開YS獨立研發的職涯媒材「養職實驗室」桌遊線上版，並邀集青年搶先體驗，讓青年朋友可以在遊戲裡接觸真實職場求職競爭情境，啟發青年認識職涯發展的概念，了解職涯規劃的重要性，並藉由巧妙的遊戲設計，進一步思考自我能力與心中理想職務的適配性。