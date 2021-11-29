男星張震等待30年以「緝魂」四度入圍並摘下第58屆金馬影帝。他出席慶功宴談及獲獎心情，指出獲得金馬獎一直都是演員生涯中的最高目標，並許願之後能演出古裝片。

張震1991年就因已故導演楊德昌的「牯嶺街少年殺人事件」入圍第28屆金馬獎最佳男主角，之後陸續以「最好的時光」、「繡春刀」入圍，今年終以「緝魂」中癌末檢察官一角摘下影帝。

張震28日出席慶功宴表示，距離首次入圍已經相隔30年，仍記憶猶新，「我把金馬獎當作最高目標，第一次當演員就入圍，它的高度一直在那裡，但一直都沒有辦法跨越」。他也打趣表示：「剛剛坐車過來的路上有在想是不是可以退休了」；接著又澄清表示：「沒啦！我喜歡這個工作，是因為我熱愛電影」。

張震表示，因為過去也有接觸許多幕後工作人員的工作，未來除了當好一名演員，也會持續涉獵與電影有關的不同工作，期盼成為一個更多元的電影人。

被問到之後想演出的類型，張震表示，雖然不會設限，但對古裝題材一直很有興趣。他認為古裝能夠換上不同的裝扮，也能發揮想像力，更笑稱：「切換比較輕鬆，我可能滿適合古裝扮相吧」。（編輯：陳仁華）1101129