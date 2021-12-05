【愛傳媒藺奕專欄】收到金馬58的專屬麻將，麻將絕對是舊曆新年的賀冰U。

金馬獎剛剛結束，許多電影人的內心還很「飄」，過去積累的製作、企劃、籌資、劇本開發等會議像雨水召喚蘑菇一樣紛紛冒出頭來，近月來，醫院實景棚的出租更加踴躍、而且披星戴月，多線作戰對我們這樣的小團隊，其實非常吃力。

結果作息一亂掉，就不好睡。

不是失眠，你知道吧。入睡困難、或睡或醒並不代表失眠，睡眠並非徹底走失了，它只是很脆弱，很容易受驚嚇，像陽台那一隻想偷貓糧的喜鵲，一靠近、腳步稍微重一點就飛掉了。

這樣的混雜，我定義為「薛丁格的睡眠」，睡好時，像一摸牌就地胡、有時卻糟糕到才摸一輪聽三個洞也放炮，明明疲倦有睏意，眼皮閉起來像二索、眼瞳卻瞪大大像二筒，但又不是真正失眠者，一躺上床就如臨大敵。

幾天前，下巴冒出三粒小痘，用我小學的數學能力推算，它們能連成一個等腰三角形，若是麻將術語，就是三暗刻。

人生和愛情，皆如牌局，幻想每一把都自摸、做的是白日夢、戀的是無心人。世間所有軟綿綿的身體，在經歷一整天碰碰碰的各種對撞之後，都應該獻給夜晚，讓寧靜作莊，熬夜根本就是單吊絕張，上了年紀，得懂得向光陰示弱，才是識時務者。

作者為文學奬得主

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