第42屆旺旺時報文學獎今(11)日舉行頒獎典禮，台大校長管中閔表示，在科技快速變動的時代，商業與生產模式都出現劇烈變化，文學會以不同的形式被表達，繼續存在於大眾的生活裡，以不同的方式，滋養我們的生命。他勉勵今年所有得主，持續在文學道路上堅持走下去，並保持作為生命中最重要的陽光。

管中閔為時報文學獎第2屆得獎人。對此，他在致詞時表示，年輕的時候，他與許多人一樣，都是文學愛好者，因為喜歡，所以乾脆投入寫作。

管中閔說，受邀參加頒獎典禮，讓他回想起41年前曾報名參加，可是後來投入的是經濟領域，是非常數學與量化的研究。

管中閔說，現在雖不能像年輕時期，長期關注文學各領域的細節與動態，但還是保持閱讀的興趣。

論及文學的功能，管中閔認為，文學不只是青年追求愛情時的需要，中年事業遭逢困頓時也需要。文學在人生每個時間點，可以提供不同的養分，像是窗內新鮮的空氣，能讓人在不同階段，得到不一樣的感受。

管中閔以身為時報文學獎得獎人的身分，勉勵今年所有得主，希望未來在文學的道路上，能堅持走下去，並以文學保持在生命中最重要的陽光。