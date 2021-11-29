2022年縣市首長大選明年即將登場，由於曾傳出無黨籍立委高金素梅可能出戰高雄市長選舉，引發關注。郭正亮日前在政論節目中直言，高金素梅經營這麼久的原住民選區，恐怕原住民選區沒有人能贏她，她捨得離開嗎？這個才是最大問題。對此，有不少網友都留言表示，「水喔！算我一票」、「非常有素質及涵養的一位優秀政治人物」。

郭正亮日前在政論節目《新聞大白話》被問及「高金素梅真的會出戰高雄市長之位嗎？市長陳其邁會不會有壓力？」時表示，高金素梅真的非常認真，跟她很熟，不只質詢的議題好，而且基層超級強，而且她合作的對象都是當地很多原住民議員，助理在文宣這塊也很強，她曾經開車進深山拜訪地方人士，那也都是真的，她經營這麼久的原住民選區，恐怕原住民選區沒有人能贏她，她捨得離開嗎？這個才是她最大問題。

對此有網友在相關報導底下留言，其中《LINE TODAY》有破400則留言，不少人都說，「我可以 ，算我一票」、「選上了還不是會被媒體努力抹黑」、「真的要選？」「端看高雄人自己想要怎樣的市長」、「感覺不錯」、「高金素梅是我敬佩的立委之一，不管她依然選立委或者選市長，我都希望她高票當選」。

不過高金素梅9月曾在臉書表示，「身為原住民族，我始終以無黨籍身份從政，從政的理念就是為人民服務。我的族人同胞投票給我，我的職責就是為族人同胞服務。感謝很多朋友的關心鼓勵，但轉戰之說，我心如止水。」

至於國民黨主席朱立倫則說，每一位將來願意參加國民黨高雄市長選舉的人，我們都很歡迎，但是在12月18日之前，我們全力拚公投，現在不談地方選舉。