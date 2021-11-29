正當全球政府認為新冠疫情已逐漸受到控制，新變異株Omicron的出現引起各國恐慌，紛紛加強管制出入境的力道，有經濟學家擔心，新冠疫情持續延燒將導致更多禁令出現，進而推升已在高點的通貨膨脹數據，恐造成停滯性通貨膨脹出現，對全球經濟產生傷害。

綜合外媒報導，安聯集團首席經濟學家Mohamed El-Erian表示，目前市場主要擔心兩件事，首先，Omicron將再次對人們日常生活造成衝擊，不僅被迫減少旅行、外出用餐的機會，甚至可能被增加額外的限制。

其次，Mohamed El-Erian認為，這些限制將導致更嚴重的通貨膨脹，供應鏈將進一步被打亂，「隨著新型病毒株的出現，人們越來越擔心出現低經濟成長高通貨膨脹的階段。」

在通貨膨脹與新病毒株的雙重夾擊下，Mohamed El-Erian認為聯準會的經濟與貨幣政策將是維持全球市場穩定的關鍵，「聯準會是時候改變政策，除了供應鏈中斷與勞動力短缺的問題，更重要的是市場預期將會受到破壞，導致企業漲價速度加快，且勞動者堅持要求更高薪資，使得通貨膨脹周期將難以緩解。」