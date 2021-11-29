在塞港問題尚未落幕以及運輸成本攀升之際，特斯拉執行長馬斯克上周五在發給全公司的電郵中，敦促員工設法降低向客戶交付電動車的成本，不要再為了達成季末的銷售目標做最後衝刺。

今年以來，特斯拉一直難以在最初承諾的日期內，向美國客戶交付新車。一些美國客戶甚至得等上數個月才能取車，不只要多付交通費，且由於交車時間延後，必須重新申請貸款。

儘管如此，特斯拉今年的銷量仍然成長，無法預測的交車日期似乎沒有造成影響。特斯拉去年總交車量達到約50萬輛，而今年前三季的交車數已經達到62萬7350輛。

自2021年初以來，特斯拉都未提供明確的全年交車目標，僅重申未來幾年「交車數每年平均成長50%」的粗略指引。該公司在第三季財報法說會上也曾再度提及這個目標。

馬斯克在信中表示，本季我們的重點應該放在盡可能減少交車成本，而非在加快出貨的費用、加班費和臨時人員方面砸下鉅資，只為了在第四季有車可交付。

過去我們總在季末瘋狂衝刺盡可能提高交車量，但隨後在下一季的前幾周，交車數便大幅下滑。實際上，以6個月期間來看，我們的交車數並沒有額外增加，但我們為了在每一季最後兩周加快交貨速度，卻砸下重金且搞得精疲力盡。

在12月的最後幾周，我們仍將面臨相當大的交車潮。因為我們在歐洲或德州的工廠尚未投入量產，這表示有很多車正在從中國到歐洲的船上，以及在從加州到東岸的卡車和火車上，他們將在本季晚些時候到達，但這仍然是一個開始減緩交車潮的正確時機，以利更穩定和更有效率的交付速度。現在正確的準則是採取最有效的行動，就好像我們並非上市公司，也不存在「季末」的概念。