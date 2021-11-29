連霸Red Bull PAO的扯鈴至尊趙志翰的181團隊將會為Chance & Change帶來炫麗的花式扯鈴表演。（Red Bull提供）

全球極限運動熱度持續增加，東京奧運更新增滑板、BMX等項目增添嶄新活力，源自美國的街頭滑板賽事Red Bull Mind The Gap自今年5月首度來台舉辦，歷時7個月的巡迴海選，全台12強好手將於12月4日在西門紅樓前廣場一較高下，當天更有單車特技BMX、花式籃球、女子嘻哈街舞等精彩賽事同場較勁，及花式扯鈴與DJ輪番熱播表演，共同集結在年末最狂潮流盛事【Chance & Change】，帶來一場前所未有的跨界街頭文化碰撞大秀。

曾於美國、日本、澳洲等各地舉辦的Red Bull Mind The Gap今年來台初次舉辦，透過巡迴海選機制，挑選出當地具文化豐沛能量的街頭好手尬招，邀請選手們以個人擅長招式，越過間距2公尺遠的間隙，今年在全台北中南4站巡迴，共吸引近60位滑板好手報名參戰，被譽為滑板教父的裁判Sky表示：「海選時看到好幾個很不錯的年輕選手，他們動作扎實又流暢，我很期待能在決賽看到這群選手精彩過招。」

除了備受關注的滑板賽事，當天還有多場激烈比賽同台登場，包括世界特技單車BMX冠軍「Chiao」鄭喬鴻創辦的CHIAOLLENGE，本次第2屆與Red Bull Mind The Gap共同巡迴全台海選，決賽當天將會有全台16強一同過招，考驗選手的招式難度及獨創性。

由「球魁」陳勇勝一手推動的台灣花式籃球一對一公開賽BALLERTIME，則講究籃球控球技巧，及搭配音樂節拍的肢體表演性，令人相當期待這一場結合創造力的表演藝術饗宴；舉辦過7屆以上的HIPHOP4LADY是由台灣嘻哈女力胡婷以及雅君共同主辦、專為女子設計的街舞賽事，當天將會從海選一路對尬至冠、亞軍賽，嘻哈女力的魅力將震撼全場。