高市府工作人員在林靖夜市發放第二波商圈夜市券，現場排隊人潮湧現。（高市經發局提供）

第二波商圈夜市券增設敬老愛心服務台，在林靖夜市領到券的阿公阿嬤很開心。（高市經發局提供）

高市府「高雄開就賺」」今（29）日為第2波10萬份商圈夜市券發放首日，經發局縮短「驗、拍、發」流程，並增設愛心服務台，但仍引發民怨。首場在林靖夜市展開發放，由於每處限量2000份，數千民眾綿延300多公尺，大排長龍就怕撲空。店家樂開懷喜迎商機，但排隊人龍阻礙住戶通行，也造成不少困擾。

高市府推出200元振興5倍券可換到翻倍價值的400元商圈夜市券，第1波活動就因民眾換領太過踴躍，10萬份提早被領光，1個月各商圈夜市就累計收到超過1400萬元核銷申請。

然而，最引發關注的排隊亂象，市府提早準備因應，加派人力提前「驗、拍、發」，縮短排隊等候時間，也增設愛心服務台，上周更連續現場模擬演練。

第2波發放活動首場今下午3時在林靖夜市發放，但不到下午2時就出現聚集人潮，數千位民眾排隊，造成附近交通大打結，也擠爆小公園及馬路。

經發局先前已和夜市管委會預做規畫，拉出兩條排隊動線，讓民眾依序排隊，林靖夜市主委劉政賢感謝民眾守規矩，在工作人員協助下配合驗證、拍照，因應人潮眾多，提前15分鐘發號碼牌、下午3時開始領券。

此外，首日包括光華、忠孝等5處夜市也在今晚6時開始換發，光華夜市主委顏永峻笑說，為備戰今晚活動，昨晚夜市工作人員把桌椅準備好，當時就有民眾誤以為可以開始排隊，「嚇得管委會趕快把桌椅收起來」，告知民眾今天再來。

8旬陳翁表示，第1波也有換到，排隊拿商圈夜市券賺點「老人工」，直誇商圈夜市券好用，之前換發到的都拿來買吃的，小面額特別在夜市好用，這次有愛心服務台也比之前改善很多。

的。

經發局表示，針對各場次民眾及商圈夜市代表反映意見，包括縮短「驗、拍、發」流程、愛心服務台及一般排隊民眾的動線能更清楚區隔、及時告知額滿停止等措施，將會立即研商加強優化，後續場次發放將會更順暢。

經發局提醒，為分散人潮，特別發放號碼牌給完成驗證的排隊民眾，領到號碼牌民眾若不想排隊久候可先離場，只要在各場次表定活動時間結束前，即可憑號碼牌到服務台換發。

第2波加碼10萬份商圈夜市券，即日起至12月5日於49處指定商圈夜市換發，詳細日程與地點可上「高雄開就賺」官網（https：／／kh100.tw／promotion）及經發局臉書粉絲團查閱。