提供穩定供電並維持半導體製造設施運作為之不易，麥肯錫（McKinsey）的報告指出，大型半導體廠每小時可使用達100兆瓦時的電量，高於大多數煉油廠和汽車廠用電量。若提升半導體廠產量、進行更複雜的程序，用電量將會持續提高，例如最新的極紫外光微影技術需要的電力為之前的10倍。短暫斷電會使歷時數月的晶片製造毀於一旦，因此成功的半導體廠是透過縝密設計、可因應未來趨勢的配電基礎設施，確保可靠的電力供應。

斷電或電壓驟降等供電問題都能導致成批半導體作廢，斷電代價相當高昂。在南韓，斷電1分鐘的損失達數千萬美元。透過更完善的電源管理，可以減少此類非預期的停工狀況，進而避免意料之外的製造成本。擁有可靠、具彈性調度的電力，是避免電源干擾、降低成本、增進效率與產能的關鍵。

透過數位轉型設施，即能穩健地部署以微處理器控制、配有感應器、電力品質較先前版本更靈敏的最新工具。當半導體廠可以從本身的配電網路取得高可靠度、高品質、高可供性的電力時，便能更快速地應對千變萬化的需求。

降低停工風險最有效的方法之一，是利用不斷電系統（UPS）減低供電問題的影響。UPS可確保流程自動化與控制系統持續運作，以及保護關鍵基礎設施的電源可用性，並可控制輸入電壓干擾。高品質的電力供應有助於靈敏工具與程序以最高效率運作、避免設備因短暫電源問題或暫時的功率損失而失靈或故障，同時可以保護昂貴的設備避免過早損壞。

半導體廠亦可利用電力監視解決方案與電力計量提升效能。電力監視可以提供電力系統狀況與能源效率的進一步資訊，協助半導體廠做出改善效能的決策。設施的計量架構可以最佳化讀取設施各部分的資訊，例如，電力計量與監視解決方案可以針對目標，追蹤與半導體製造設備有關之能源當量值（kWh）的消耗量，並確認能源效率的改善。

施耐德電機與一間每年生產大約50萬晶圓的大型半導體廠合作，以大幅度提高該廠需要的電力系統可供性與可靠性，確保1500種以上的OEM處理工具皆能維持24/7運作，並降低電網偏離狀況。該公司採用施耐德電機UPS解決方案穩固其供電狀況，並搭配電力監視軟體與計量器，更完善地管理成本、品質與可靠性。現在，該半導體廠可以存取詳細的分析報告以改善工廠的供電品質，並透過SMS通知系統發生異常，以符合EN 50160等國際電力品質遵循標準。

施耐德電機持續協助台灣企業進行數位轉型，透過提供穩健且完善的供電解決方案，以幫助台灣半導體製程擁有更高效穩定的產能。