大陸外交部網站11月30日消息，當地時間2021年11月29日，在中非合作論壇第八屆部長級會議即將開幕之際，中國國務委員兼外長王毅在塞內加爾首都達卡會見剛果副總理兼外長盧通杜拉，表達中方極為關注近期在剛接連發生中國公民被綁架、殺害等惡性案件，盧通杜拉允諾嚴懲肇事凶手。

剛果接連發生中國公民遭綁架殺害案件，剛外長允王毅：嚴懲肇事凶手。（中國外交部網站）

王毅強調，中國黨和政府堅持以人為本的執政理念，高度重視境外中國企業和人員安全。中方極為關注近期在剛接連發生中國公民被綁架、殺害等惡性案件。希望剛方盡快解救被綁架人員並採取堅決有效措施消除各種隱患，切實加強對在剛中國公民的安全保護，為雙方合作創造安全穩定的環境。

盧通杜拉說，剛方高度重視中方關切，將採取負責任態度和強有力措施，加緊立案調查，解救被綁架人員，嚴懲肇事凶手，維護國家安全，恢復剛東地區穩定。

王毅表示，中剛友誼歷經國際風雲變幻考驗，在共同發展振興進程中不斷深化。兩國元首達成重要共識，為兩國關係發展指明了方向。中方讚賞剛方堅定奉行對華友好政策，願同剛方加強團結互信，擴大合作，幫助剛方將資源優勢轉化為發展優勢，形成推動國家經濟發展的強勁動力。

盧通杜拉表示，中國是剛最重要的合作夥伴。剛方珍視剛中友誼，將一如既往堅定支持中方維護主權和領土完整。剛中強有力、典範性的雙邊關係不會受任何外部因素影響。剛方高度讚賞中方為非洲發展提供無私支持和幫助，相信本次部長級會議將取得圓滿成功。