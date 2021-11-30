當手機快「壽終正寢」的時候，其實都會有相關的預兆，只不過常常被大家忽略而已。對此，外媒整理出5個手機快壞掉的預兆，其中包括螢幕閃爍、觸控失靈、莫名重新開機、無法充電與電池膨脹等問題，如果有上述的幾個狀況，建議要提高警覺，因為有可能是iPhone快壞了。

根據外媒《ZDNet》日前報導，通常手機「螢幕閃爍」，不是內部排線開始脫落，就是顯示器壞了；接著則是「觸控失靈」，在手機溫度升高或劇烈碰撞變形之後，很有可能就會發生，不過，通常都是偶發的，但長久下來將會讓iPhone逐漸無法使用。

報導指出，當iPhone莫名「重新開機」時也要注意，通常是電池損毀或是主機板壞了，才會導致連結鬆動，發生自動重新開機的狀況；另外，手機「電池無法充電」的時候，建議盡快將手機送修，千萬不要死撐著硬用，以免發生危險。

報導也提到，最後則是「電池膨脹」，讓手機螢幕凸出來或與框框分離，這絕對不是一個好兆頭，因此也建議大家發現自己手機鼓起來的時候，千萬不要用力嘗試把手機壓平，因為這樣的舉動不但可能會損害螢幕，甚至還有可能刺穿電池，發生危險，最保險的方法就是送回原廠修理。