有些人非常隨和、好相處，總是配合其他人的想法，不會有太多意見，但其中一部分人的內心深處其實非常有主見且愛挑剔。《搜狐網》命理專欄點名雙魚座、天秤座和雙子座，雖然嘴上常常說「隨便」，但如果對方的行為一不合心意，就會瞬間暴怒、大發脾氣。

1、雙魚座

大部分人對雙魚座的印象都是溫柔、不愛計較，而且脾氣非常好，願意聽取眾人的意見，但實際上他們的內心藏有很多想法，一點都不隨和，甚至喜歡雞蛋裡挑骨頭，但為了自身的面子和形象，才總是裝作一副好相處的模樣，習慣性地不表達自己的感受；不過偶爾雙魚座也會因為不滿意，而向其他人發脾氣，讓對方一頭霧水，明明才說完「隨便」的人，怎麼下秒就突然生氣。

2、天秤座

天秤座本身有很嚴重的「選擇困難」，卻又特別喜歡追求完美，每當面對2個選擇時，他們總是不知道該如何做決定，因為想要得到最好的結果而害怕選擇，所以特別希望有個人能來幫助自己，但如果對方決定後的結果不如天秤座的預期，他們又會把責任全甩到對方身上，並向對方發脾氣，明明是個挑剔的人，又老是喜歡裝隨和，讓人相當頭痛。

3、雙子座

雙子座雖然平時一副大剌剌的樣子，其實也是喜歡追求完美的類型，但他們雖然很聰明，卻總是懶得「使用」聰明，所以常常把事情交託給其他人，可是一旦結果不合心意時，他們雖然不會表現出來，卻會在心裡默默不爽，懂他們的人只要一看表情就能知道他們內心的想法，就算對方幫了自己的忙，他們也不會心存感激，所以當雙子座說「隨便」時，絕對不能輕易相信。