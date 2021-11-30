歐盟藥品監管機構今天表示，如有需要，它可在3、4個月內核准經過調整以對抗COVID-19新變異株Omicron的疫苗上市；與此同時，現有疫苗也將持續使用。

歐盟藥品管理局（European Medicines Agency, EMA）執行主任庫克（Emer Cooke）告訴歐洲議會，目前尚不清楚各大藥廠是否需要調整旗下疫苗配方，以針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株提供更多保護力，但EMA已準備好應對這種可能發生的狀況。

庫克表示，「如果需要調整現有疫苗，我們可能可以在3到4個月內核發上市許可。」

她指出，「即使新變異株進一步蔓延，現有疫苗仍將持續提供保護。」

美國莫德納（Moderna）藥廠執行長班塞爾（Stephane Bancel）今天警告，COVID-19疫苗在對抗Omicron變異株的效力方面，可能不如對付Delta變異株來的有效。這番談話在金融市場敲響新警鐘。

班塞爾說，「我認為效力會實質性地往下掉，只是我們還不清楚會掉多少，因為我們需要等候數據出爐。但我交談過的所有科學家都認為…情況可能不太妙。」

早在今年2月，EMA就已發布一份新指南，加快藥廠調整現有疫苗、應對新變異株的核准程序。

路透社報導，Omicron變異株具備與Beta、Gamma變異株相同的數個重要突變，因此對疫苗的抵抗力較強。此外，Omicron特有的突變多達26個，其中許多都位於疫苗抗體鎖定的部位。