一名男網友在《Dcard》透露，與大他30歲的女房東交往半年後，女房東求婚成功，兩人即將結婚，並公布兩人在房間的親密照，新聞曝光後，被喻為「阿姨我不想努力了」真實版，原本有不少網友給予祝福，不料事後有網友揪出親密照中的破綻，質疑是經過P圖而成，引起網友大罵「被騙了」。

這名男網友昨(29)日在《Dcard》表示，由於女房東跟老公吵架，常來找他喝酒聊天，女房東離婚後，兩人也因為喝酒聊天而做了「壞壞的事」，他坦承跟女房東在一起就是因為「錢」，他覺得對方需要人陪，自己也不排斥「為什麼不把握機會享樂一下？」，並以「真的不想努力，要和大30歲的女孩結婚了」為題發文。

原PO自稱，和女房東交往後，兩人吃遍米其林美食，他不但住進女房東的內湖豪宅，且婚後豪宅還會登記到他的名下，貼文曝光後，原本獲得不少網友祝福，希望他們可以有好的結果，不過就在原PO貼出他和女房東在豪宅的親密合照後，遭眼尖網友揪出，照片疑似是經過P圖而成，整件事情也被懷疑有造假的嫌疑。

有網友神出一張看起來與原PO公布的親密照幾乎一樣的照片，不過照片中的男女是在泳池邊合影，比對原PO公布的豪宅親密照，兩張都是男方狀似從後方幫女方綁頭髮，動作及女方身上的泳衣款式都相同，疑似經過P圖、轉向，將女方的泳衣變色，並將原本的泳池背景改成房間。

比對照片曝光後，引起一陣撻伐，甚至懷疑原PO所說的可能根本不是真的，網友紛紛怒罵「被騙了」、「原來這篇是假的」、「可惡竟然是創作文」、「居心叵測搏版面！」。