近來包括瑪莎拉蒂惡少及超商店員遭攻擊等暴力事件頻傳，警方如何維持社會治安問題備受關注，有網友表示，聽媽媽說以前少年隊警察，惡煞看到都會怕，想詢問50至70歲的那一代的人，有沒有甚麼既瘋狂又可怕到毛骨悚然的回憶，沒想到釣出過來人透露「少年隊花招真的多，地下室跟小房間（疑似會議室之類的）進去再出來，想不乖一陣子都難」。

對於近來社會案件惡煞行為殘暴，引起民眾人心惶惶，一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》表示，他母親說，她年輕的時候，少年隊警察惡煞看到都會怕，還聽說少年隊以前二話不說，先打一頓再說。原PO指出，最近治安真的不太好，讓他母親想起，以前分局地下室 是「黑暗的地方」，還說從那出來的，再怎麼凶神惡煞，都會乖一陣子，想問大家是真的嗎？還有沒有關於那個年代忘不了的回憶。

瑪莎拉蒂惡少事件引發社會關注治安問題。為台中地檢署囚車。（資料照/陳淑芬攝）

不料貼文一出引起廣大回響，網友紛紛回應「徽章帶閃電的不能惹」、「少年隊花招真的多，地下室跟小房間（疑似會議室之類的）進去再出來，想不乖一陣子都難」、「穿皮衣、西裝褲、布鞋的，遇到要乖點，不然一頓粗飽等你」、「支持少年隊復出+1」。

還有網友回憶起，以前未滿18歲，太晚是真的不能在外逗留，需要家長陪同，而且以前泡網咖，聽到臨檢都直接叫老板拉下鐵門，人先往頂樓跑；也有人說，想起他15歲時一頭金髮，接近凌晨去買雞排，還直接在路邊被帶上警車，過程中還被巴頭，到警局後叫家長來領回，原因竟然是未滿18歲在外逗留。

網友感嘆「現在人權很重要，所以也沒輒吧」，還有人笑說「現在噢，只剩幫助阿公、阿嬤的功能」、「現在連法官都是恐龍」。