國發會副主委施克和今（1）日指出，考量制定「新經濟移民法」需較長的時間，為留用產業所需外籍資深移工（中階技術人力），刻正由國發會、勞動部等相關部會，就留用技術資格及條件等內容，研議鬆綁中。

立法院經委會今天安排國發會報告少子化及是否重新啟動新經濟移民法修法，施克和於報告中表示，考量制定「新經濟移民法」需以較長的時間獲取社會共識，為快速因應我國產業所需人力及人才，在外國專業人才這一部分，已循「外國專業人才延攬及僱用法」來爭取各國人才。

至於外籍中階技術人力不足的問題，施克和表示，除擴大吸引及留用僑外生在台工作，另為留用外籍資深移工，國發會與勞動部等相關部會正針對缺工產業的熟練技術資深移工，就留用技術資格及條件等內容，研議鬆綁中。

據了解，「新經濟移民法」於2018年起草時曾指出，目前產業外勞在台居留最長不能超過12年，社福外勞不能超過14年，這些資深外勞有些已達師傅級的水準，若能藉由修法讓他們留下來，對我們極有助益，惟後來修法暫停。週一多有位立委籲請國發會重啟新經濟移民法的修法，國發會今天的報告表示，未來將循其他法規鬆綁，以讓外國中階人力可以留台。