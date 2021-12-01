1日環境風場為東北風，東北風挾帶輕微境外污染物南下影響臺灣，空氣品質普通；彰化至臺南沿海地區因風速較強，引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。依10時監測結果，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區主要為「普通」等級，彰化以南沿海局部地區達橘色提醒等級。

依監測資料顯示，1日環境風場為東北風，上午期間仍受輕微境外污染物影響，西半部空氣品質多為普通等級；午後境外污染影響趨緩，中部以北地區空氣品質轉佳，彰化至臺南沿海地區因風速較強，引發揚塵現象，影響空氣品質及能見度，南部地區位在下風處，擴散條件較差，較易有污染物累積。

北部、竹苗、中部、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，高屏局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級。

未來一週，12月1日至4日環境風場為東北風，空氣品質普遍較佳；5日至6日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差，污染物較易累積。空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。