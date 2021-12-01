彰化縣政府結合臺灣銀行「台灣pay」自12月1日起至明年2月28日止，推出「彰化縣農漁會齊心挺振興」行銷活動，只要在縣內28家農漁會消費，單筆不限金額可享20％現金回饋，讓人驚喜等於打了八折，「太棒了，還可以抽大獎」。

彰化縣政府結合臺灣銀行「台灣pay」自12月1日起至明年2月28日止，推出「彰化縣農漁會齊心挺振興」行銷活動，只要在縣內28家農漁會消費，單筆不限金額可享20％現金回饋。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣長王惠美表示，彰化是農工大縣，孕育出豐富物產，縣內農特產更享有「彰化優鮮」100多項品牌認證，包括彰化好米、美味麵食、農漁水產、當季水果、養生飲品，甚至烹飪佐料等，這次消費享20％現金回饋，每一金融卡、帳戶於活動期間最高回饋500元、活動回饋總金額上限110萬元，歡迎大家搭配五倍振興券多多購買，「花」在彰化。

彰化縣政府表示，已輔導本縣28家農漁會申請「台灣Pay」，共同參與這次行銷活動，提供消費者更多元及安心之零接觸支付選擇，買的安心還可享回饋。並為因應後疫情時代及提振本縣經濟，營造行動支付友善環境及加速行動支付普及，率先與臺灣銀行合作推廣「台灣Pay」，彰化縣商家申請台灣Pay QR Code金融卡特約商店，自振興券使用起至111年6月30日止，即享有全國獨家商店「免手續費」的優惠方案。

縣府經綠處指出，配合振興五倍券推出彰化加碼方案，最大獎頭獎是彰化伸港青年住宅一戶共三戶，貳獎是彰化在地產業「摩特動力」生產製造的電動機車一台、市價5萬8980元，共100台，還有1萬8000個現金紅包獎，最高獎金現金2萬元，最低獎金500元，民眾不只可以選用五倍券，用現金、刷卡、台灣Pay也都可以，活動到明年6月30日止，只要在彰化消費滿200元以上，就有中獎的機會。