每個人的心中都可能有黑暗面，像是忌妒心丶報復心、佔有慾等等，星座運勢網站《星座好朋友》指出，摩羯座、雙子座、獅子座、天秤座、天蠍座的人最容易成為恐怖情人，他們可以愛你也可以恨你入骨，還可能會採取「愛不到，就毀掉」的激烈手段。

第五名：摩羯座，把你當成重建自信的代罪羔羊。

摩羯座要愛上一個人蠻不容易，但是他們要毀掉一個人卻非常輕鬆。因為摩羯座的人容易負面思考，當他們在愛情中遇到挫折或是被對方拒絕之後，就會陷入非常黑暗的情緒中，他們會在朋友圈中，數落情人甚至揭露對方的瘡疤，把對方批評的一文不值。

而摩羯座在這樣情緒發泄的互動中，又再次重建自己脆弱的愛情信心，所以當摩羯座的情人，在分手時一定會成為「代罪羔羊」。

第四名：雙子座，精神崩潰的整人專家。

雙子座的個性多變，常常讓人摸不清楚他們到底在想什麽，在愛情中見一個愛一個的行為，也讓別人為雙子座冠上花心的代表，不過看似多情種子的他們，也有不為人知的一面。

其實當雙子座一旦下定決心要追求這段愛情時，就會變得相當執著及死心眼，如果當他們面對告白失敗時，可是會讓他們精神崩潰，因而在他們的心理產生報復的心態，然而說到雙子座的報復方法可說是有千百種，不過他們最善用各種整人的方法來摧毀對方，高深莫測的計謀絕對會讓對方想逃也逃不了。

第三名：獅子座，精心安排的報復計劃

獅子座在面對愛情時思想非常細膩，不過自戀的獅子座總是對愛情過分理想化，認為心儀的物件應該要理所當然的接受自己的愛意。

所以當愛慕虛榮的獅子座求愛失敗時，他們獨裁的本性就會被激發出來，因為獅子座的人絕不接受別人傷害他們的自尊，尤其是在別人面前傷害他們的人，獅子座更是會想辦法把對方毀掉，不要以為他們的報復行為只雷聲大雨點小的不當一回事，等到哪天突然身陷危機時，才發現原來這一切都是獅子座精心安排的計畫。

第二名：天秤座，我得不到的，別人也別想得到。

天秤座本身的氣質就是非常迷人的，不過面對愛情的抉擇時，他們那胡思亂想與沒有安全感的恐懼，就會像海水一樣慢慢的上漲。

尤其天秤座向來被大家認為是萬人迷，他們也對自己很有信心，但是並不是所有情人都喜歡這樣，所以當天秤座求愛被拒絕之後，天秤座就會到處放話，說對方的個性古怪，而且是自己拋棄對方，甚至醜化對方的行為。天秤之所以這樣做，就是抱持著「我得不到的，別人也別想得到」。

第一名：天蠍座，放狠話讓你痛不欲生。

天蠍座在處理事情上，總帶給人理性的印象，然而忌妒心超強的他們，在面對愛情和情人的時候可就沒那麽理性，原因就在於天蠍座非常愛面子，對於自已的自信過高。

當天蠍座在情場上遇到失敗時，很容易激起他們心理不平衡，以及想報復的心態，但他們報復的行為並非使用暴力，而是用言語上的毒舌攻擊，他們會放狠話讓對方承受龐大的精神壓力，這樣的招數雖然稱不上狠毒，但卻足以讓對方感到痛不欲生。