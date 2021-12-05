KAI大跳新曲〈Peaches〉。（bilibili提供）

韓綜《認識的哥哥》最新一集邀請到李昇基、KAI，一現身就受到姜鎬童熱烈歡迎，誤以為對方是因想念自己而來，卻遭金希澈、李壽根挑撥「國民好兄弟」間的感情，指出李昇基會避開姜鎬童的節目，心急的姜鎬童問起昔日《強心臟》好搭檔：「沒有鎬童，真的活得下去嗎？」，竟換來李昇基一句「感覺過得更好了」，還提到很開心透過新節目《New World：虛擬貨幣爭霸戰》找到新鋼布夥伴金希澈和KAI。

姜鎬童聽完吃醋激動大喊：「好啊，你們3個就這樣拋下我」，李昇基開玩笑說：「我有提過啊，但是被（製作單位）婉拒了。」沒想到徐章焄跟著起哄「就算是國際平台，怎麼給得起（姜鎬童）一集10億韓元（約台幣235萬）的主持費呢」，姜鎬童看著驚訝的李昇基急忙解釋：「（主持費）喊喊而已，根本成不了啦。」引來一陣爆笑。李昇基近年來在戲劇、綜藝都有亮眼表現，眾人好奇演出酬勞是否跟著水漲船高，李昇基語出驚人地說出自己並不知道主持費有多少，引來現場質疑聲，姜鎬童笑說「看來不是收了錢，而是收到電視台（播出JTBC）的股份吧」。

上過5次《認哥》的EXO成員KAI，2019年與團員伯賢在節目上玩「寂靜中的吶喊」時，因一句「內褲裡的兩個字」而爆紅，還獲得「內二哥」的封號，影片觀看量高達3800萬，自嘲可能都比自己的MV觀看數還多，主持群打趣地說：「你比李陳鎬（新主持人）來得還多次欸。」KAI則特別感謝節目讓他獲得許多綜藝邀約。李昇基也十分看好綜藝新手KAI的爆發力和機智反應，認為他10年前如果遇到姜鎬童可能就不會成為EXO，現今李壽根最佳左右手的位置或許會變成KAI，被點名的李壽根開心地說道「那我就會成為EXO了吧」，李昇基看完給出「真的很不行」的評語，KAI也妙回「就怕因為這樣，我才要當EXO啊」，展現他出極富綜藝感的一面。

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