民進黨立委高嘉瑜驚爆遭男友林秉樞毆打，打到全身是傷，引起全台高度關注。新北地檢署今凌晨指揮警方發動搜索，前往林秉樞住宿的新北市板橋馥都飯店將他逮捕到案，目前偵訊中。而據最新民調顯示，有近65%的民眾認為，台灣家暴事件「嚴重」，另有高達87.8%的人認為，政府對家暴案件相關人等的「保護力嚴重不足」。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

高嘉瑜今天在律師李永裕陪同下召開記者會。高嘉瑜哽咽表示，確實有不雅照片、影片，林男並以此脅迫。

遭男友施暴的立委高嘉瑜（中）1日出面說明情況，立委王美惠（右）上前擁抱，立委何志偉（左）則獻花給予安慰。（姚志平攝）

新北地檢署今表示，高嘉瑜昨日向中正一分局完成報案，並於晚間8時許到地檢署製作偵訊筆錄，向林秉樞提出傷害、妨害秘密告訴，檢察官認為林涉有傷害、妨害秘密、私行拘禁和強制等重罪，今凌晨指揮警方將林秉樞逮捕。

高嘉瑜說，識人不明非常抱歉，自己真的很蠢。她昨天去警局提告傷害，但林先生手機確實有很多不雅照片、影片，林先生曾經試圖脅迫，也不斷在媒體網路不斷帶方向操作，希望林先生可以把資料交出來，但對方都未回應，因此加告妨害自由、妨害電腦使用等。

而衛福部30日公布「台灣婦女遭親密關係暴力調查」，每五位婦女就有一人，一生中遭親密伴侶暴力以對，其中以「精神暴力」最多。

對此，入口網站《Yahoo奇摩》1日就對此發起網路投票民調，以「你認爲台灣的家暴是否嚴重？」為題詢問廣大網友看法，投票時間為12月1日至5日，截至1日17時為止，共有6千多名網友投票，列出5個選項，表示「非常嚴重」，比例佔38.2%、「有點嚴重」佔26.6%，共有64.7%的網友傾向「嚴重」。「不太嚴重」佔7.3%、「完全不嚴重」佔24.1%，「不知道/沒意見」3.9%。

值得注意的是，民調也詢問民眾「從法規面、執行面及相關人力、機構配置與資源等等，整體而言，您認為台灣對家暴的保護夠不夠？」，投票結果亦列出5個選項，表示「非常足夠」佔2.4%、「還算足夠」佔6.5%、「不太足夠」佔50.8%、「完全不夠」佔37.0%、「不知道/沒意見」佔3.3%。