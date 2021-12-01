有些人處於低谷時，可能從此一蹶不振，但有的人恰好相反，他們能屈能伸，在逆境中隱忍、學習，加強自己的實力，遇到順境時把握機會一飛衝天。《靈匣網》近日分享3個懂得審時度勢的星座，在關鍵時刻把握成功的機會。

1.天蠍座

天蠍座給人不好惹的印象，不少人認為，他們不能屈、只能伸，但事實並非如此，天蠍座非常懂得審時度勢，平時會隱藏自己的實力，他們在沒有絕對把握前，很少主動出擊，經過深思熟慮後，才會決定出手，遇到逆境時懂得適時低頭，但並不代表他們認輸，只是為了達到自己的目標，甘願隱忍，等待日後報仇的機會，在關鍵時刻驚艷眾人。

2.摩羯座

摩羯座擅長隱忍，這也是他們成功的關鍵之一，摩羯座會隱藏自己的情緒，不讓外界看出他們內心在想什麼，為了達到目的，摩羯座無論要經過哪些磨難都能忍受，抱持「小不忍則亂大謀」的態度，懂得能屈能伸，即便身處逆境，他們也會穩住心態，儲存實力，等到機會來臨時，奮力一搏，拿到自己應得的東西。

3.處女座

處女座與摩羯座相似，他們都是以結果為導向的人，為了完成目標，他們可以忍受各種苦難，而且處女座非常注重細節與邏輯，他們清楚知道自己要什麼，不達到目的絕不罷休，再者，處女座也很務實，會用理性客觀的思維去分析當下的形勢，找出對自己最有利的選擇，在該忍耐的時候，他們絕不會強出頭，在該表現時，處女座會盡情展現實力，遇到機會從來不會猶豫。