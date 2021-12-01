立法院衛環委員會立委蔣萬安、陳玉珍、蔡壁如、鄭運鵬等人、環團、在地里長齊聚，1日至觀塘工業區開發及第三天然氣接收站考察。蔣萬安表示，蔡英文總統上周視察藻礁時強調，三接沒有蓋在藻礁上，但今天勘查後經濟部承認棧橋橋墩的興建過程中確實影響到藻礁，實際情況與蔡總統的說法有所出入。

蔣萬安今天在臉書上表示，由民間團體提出的藻礁公投，牽涉到開發行為及生態保育之間如何取得平衡，大眾都相當關注。自己身為衛環委員會召委，今天特別安排到桃園考察，帶大家實際了解目前中油三接工程的進行狀況，以及對於藻礁生態可能造成的影響及危害。

蔣萬安指出，蔡總統上星期也到桃園視察藻礁、三接工程與大潭電廠，並強調「三接沒有蓋在藻礁上」。然而今日現勘後，經濟部承認棧橋橋墩的興建過程，確實影響到藻礁；雖然中油已盡力減少對藻礁的傷害，實際情況仍與蔡總統的說法有所出入！

蔣萬安發現，環保團體曾在2016年、2018年兩度提出申請，將大潭藻礁認定為自然地景，但主管機關卻未依照《文化資產保存法》規定，召開審議會進行相關審議。2016年至今已經5年，主管機關遲遲延宕、不依法行政的作法，令人難以理解。

蔣萬安指出，大潭藻礁地形極其罕見，除孕育極豐富的海洋生態系，更具有世界自然遺產價值；國際保育組織藍色任務（Mission Blue）也在2019年，正式將大潭藻礁認定為世界海洋保育「希望熱點」。因此今日她也特別要求主管機關海洋委員會正視這個問題，希望能在於兩周內，就指定大潭藻礁為自然地景依法召開審議會進行審議。

蔣萬安認為，公投是民眾透過直接民主，決定政策走向的權利，也是對「事」的一個選擇。他也呼籲執政黨別再操作公投風向、發布誤導訊息，而是走入人群加強溝通，讓民眾在12／18公投日做出自主決定。