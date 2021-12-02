蔡姓退休攝影師前年林姓畫廊女老闆交往，林女自稱兄姐分別住在北市仁愛路內「帝寶」及「吾疆」等知名豪宅，看財力雄厚，蔡男於是借她160萬元周轉，並將昂貴首飾、金飾玉鐲等共95件借給她，因林女拒返還、蔡提告，台北地方法院判令林女全數返還。可上訴。

蔡男表示，2019年1月初與林女開始交往以後，她經常會於閒談間表示其家世背景顯赫、家族為桃園地區大地主、認識諸多重量級人物、與知名人士餐敘交往，平日除經營畫廊以外，亦有經營貿易公司、與知名人士共同投資美國生技公司等事業，之後她陸續向他借款週轉。

此外，蔡說前年3月間母親過世後，林女到他家中看見先母所遺留之珠寶首飾與女兒金飾，隨即向他表示，先母生前所配戴首飾，可能會發生魂魄依附等不良影響，其可代為將珠寶首飾攜至龍山寺請高僧淨化，其女兒金飾亦可併帶至該寺進行祈福儀式，但她拿走後藉口推託不還。

台北地院審理期間，林女未到場也沒有提出書狀答辯，法官依蔡男的聲請，一造辯論而為判決，判令林女須全數償還。