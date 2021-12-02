在大陸電商崛起後，「直播帶貨」也方興未艾，造就了不少網紅主播，許多人衝著主播的知名度而下單。《北京日報》報導，近日，大陸人社部、中央網信辦、國家廣播電視總局共同發佈了「互聯網營銷師」國家職業技能標準，網紅主播「李佳琦們」和「薇婭們」要注意了。

報導稱，這是互聯網營銷師成為新職業後的又一個重要時刻。2020年，大陸人社部等部門發佈了互聯網營銷師新職業信息，其中，在「互聯網營銷師」職業下增設「直播銷售員」工種，帶貨主播成為正式工種，「李佳琦們」和「薇婭們」正式轉正了。

轉正後不能沒有職業標準，如今這一新職業的國家職業技能標準終於出爐。根據定義，互聯網營銷師是在數位化信息平台上，運用網路的交互性與傳播公信力，對企業產品進行營銷推廣的人員。

互聯網營銷師要求初中畢業(或相當文化程度)，共設五個等級，分別為：五級／初級工、四級／中級工、三級／高級工、二級／技師、一級／高級技師。

★直播銷售員設五個等級

互聯網營銷師職業分為選品員、直播銷售員、視頻創推員、平台管理員等四個工種。

其中，選品員、直播銷售員、視頻創推員三個工種設五個等級，分別為：五級／初級工、四級／中級工、三級／高級工、二級／技師、一級／高級技師。平台管理員設三個等級， 分別為：五級／初級工、四級／中級工、三級／高級。

李佳琦和薇婭可以達到什麼等級？可能很多人會說，作為直播帶貨的「一哥一姐」，「一級／高級技師」豈不是唾手可得？

★來看看一級／高級技師的申報條件：

具備以下條件者可申報：

(1)取得本職業或相關職業二級／技師職業資格證書(技能等級證書)後，累計從事本職業或相關職業工作3年(含)以上，經本職業一級／高級技師正規培訓達規定標準學時，並取得結業證書。

(2)取得本職業或相關職業二級／技師職業資格證書(技能等級證書)後，累計從事本職業或相關職業工作4年(含)以上。

廣大的帶貨主播們，符合條件的話趕緊去申報吧！當然，申報也需要考試，鑒定方式分為理論知識考試、技能考核以及綜合評審。 其中，綜合評審針對技師和高級技師，採取審閱申報材料、答辯等方式進行全面評議和審查。

★職業守則要求「嚴控質量」

隨著短視頻、直播帶貨等網路營銷行業的興起，覆蓋用戶規模達到8億以上，互聯網營銷從業人員數量速度快速增長，直接帶來的成交額達千億元。網路直播帶貨發展迅猛，但也滋生虛假宣傳和數據造假、假冒偽劣商品頻現等一些亂象。

金字塔頂端的主播們在賺得盆滿鉢滿的同時，也屢屢「翻車」，從之前的辛巴「假燕窩」、薇婭「田園主義全麥麵包」事件，再到近期李佳琦和薇婭「歐萊雅全年最大力度促銷」事件，都曾引發廣泛質疑。

報導稱，值得注意的是，「嚴控質量」被寫入了互聯網營銷師國家職業技能標準的職業守則中。職業守則明確要求，遵紀守法，誠實守信。恪盡職守，勇於創新。鑽研業務，團隊協作。嚴控質量，服務熱情。